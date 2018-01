Volvo cria comercial inusitado contra a compra de carros

Você já imaginou um comercial de uma fabricante de automóveis que de alguma maneira consiga construir uma crítica sensível ao consumismo, incluindo a compra de carros? Parece controverso? É exatamente isso que fez a Volvo em sua nova campanha criada pela agência sueca Forsman & Bodenfors.

No filme, a protagonista se vê em um futuro caótico, onde o acúmulo de bens e o apego para coisas materiais transformam a sociedade em um calvário sem precedentes. Com essa pegada a mensagem prevê um momento próximo em que as pessoas não vão mais comprar um carro, mas sim ter acesso a eles através de um serviço de assinatura.

A campanha toda foi criada para promover um novo serviço de locação de carros da marca “Care by Volvo”, que estreia com o lançamento do modelo XC40. Dá um tom poderoso ao filme a trilha “My Favorite Things”, do famoso filme “The Sound of Music”, adaptado ao Brasil em 1965 como “A Noviça Rebelde”.

Mensagem matadora

Além de toda a sequência de imagens, a frase que fecha o vídeo de dois minutos e meio é matadora: “Ao não possuir as coisas, você não é propriedade de coisas”.

“A mensagem pode parecer controversa no início. Mas quando olhamos para o futuro dos carros, vemos que as pessoas estão cada vez mais à procura de acesso em vez de propriedade tradicional”, afirmou Louise Ahlström, gerente de projetos da Volvo Cars.

Conteúdo publicado originalmente no site AdNews.