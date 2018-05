Você perderia o voo em troca de um lanche do Burger King?

Até onde vão os fãs do Burger King para comprar um hambúrguer grelhado no fogo? Na Romênia eles têm que, no mínimo, viajar para algum lugar. Isso acontece já que a única unidade da rede no país fica dentro do aeroporto de Bucareste, após a verificação de segurança (também conhecida como parte onde se passa pelo raio-x). A mais recente campanha do gigante de fast food por lá decidiu usar essa situação a seu favor.

A Publicis Romenia criou um site, em parceria com a Vola.ro, onde os clientes podem reservar voos de baixo custo (são três opções de destino: Bruxelas, Roma ou Milão). Tudo o que eles pedem em troca é que os consumidores “percam” seus vôos, assim seus Whoppers estão garantidos. Quer dizer, apenas após o horário de decolagem do voo reservado.

Sobre a ação, o diretor de marketing global da BK, Marcelo Pascoa, diz: “Sabemos que essa é uma ideia maluca. Mas nossos fãs são loucos pelo Whopper. E estamos sempre procurando maneiras divertidas de mostrar o amor que as pessoas têm por ele.”

Foi criado um vídeo para mostrar a reação das pessoas, para assisti-lo, clique aqui.

De acordo com um comunicado de imprensa a ideia tem dado certo. Alguns consumidores têm reservado voos através do site apenas para ir direto ao BK com a passagem em mãos. Uma vez lá dentro, eles compram Whoppers extras para amigos e familiares que esperam do outro lado da segurança. Dá pra acreditar?

