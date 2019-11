Vivara presenteia consumidoras no Facebook

São Paulo – A Vivara e a modelo Gisele Bündchen se uniram em um concurso cultural para presentear as consumidoras no fim do ano. A top model lançou em sua página oficial no Facebook a ação “2012 precioso” para os mais de 600 mil fãs na rede social.

Os internautas terão até as 23h59 do dia 15 para responder à pergunta “O que você faria para tornar 2012 um ano precioso?” em forma de comentário.

As respostas deverão incluir alguns desejos das pedras preciosas que estão expostas na fan page da top model. Uma equipe do site oficial da modelo escolherá os quatro autores das melhores frases, que ganharão uma joia da Vivara para celebrar a entrada do ano novo.

O resultado será divulgado no dia 19, nos canais oficias de Gisele Bündchen (Facebook, Twitter e Übersite). Para o Natal 2011, a Vivara apresenta 12 coleções especiais em anéis, brincos, pulseiras, colares e gargantilhas.