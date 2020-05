Visa lança serviço que destaca anúncios de pequenos comércios

A operadora a Visa do adicionou à sua plataforma de ofertas e promoções a iniciativa Vai de Visa que apoia o movimento #compredopequeno.

A nova funcionalidade do Vai de Visa irá permitir que pequenos estabelecimentos comerciais saibam como vender online e que consumidores conheçam os anunciantes e privilegiem as compras de serviços e produtos que estejam mais próximos de suas residências. Os empresários não precisam ter maquininha para pagamentos ou contar com uma operação online.

A fim de apoiar o movimento #compredopequeno, as soluções divulgadas no Vai de Visa ajudam esses pequenos empresários a entrarem no mundo online, possibilitando a realização de pagamentos digitais, o que pode ajudá-los a manter um fluxo de caixa saudável.

Uma das soluções anunciadas no Vai de Visa permite que as empresas de serviços que tiveram que fechar seus pontos físicos negociem a comercialização de vouchers para uso do serviço no futuro.

“Durante a quarentena, queremos estimular as compras nos estabelecimentos de bairro. Queremos que o pequeno empresário saiba que pode anunciar ofertas e conhecer soluções que lhe permitam vender seus produtos ou serviços pela internet, mesmo que esteja de portas fechadas”, conta Fernando Teles, diretor da Visa do Brasil.

Para participar, os estabelecimentos comerciais contratam os serviços de uma das empresas cujas soluções estão anunciadas no Vai de Visa para lhe apoiarem nessa jornada, como é o caso do EBANX Beep, sistema de vendas online lançado pelo EBANX. A Cielo também será uma parceira.