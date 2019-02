Visa lança cartão que serve como bilhete para transporte

A Visa, a Brasil Pré-Pagos (BPP) e a RioCard lançam hoje o RioCard Duo 2016, cartão pré-pago com duas funcionalidades em único plástico: a de transporte, ao ser utilizado para o pagamento de passagens de trens, metrô, ônibus, VLT, BRT, barcas, teleféricos e vans; e na função pré-paga Visa, que possibilita a realização das compras nos comércios físicos e online no Brasil e no mundo que aceitam a marca.

O RioCard Duo 2016 pode ser adquirido e ativado por cariocas e turistas, nacionais e internacionais, no site e nas lojas Riocard selecionadas, casas de câmbio B&T e hotéis conveniados pela Brasil Pré-Pagos.

Para ativação da função transporte, basta realizar um carregamento prévio nos canais de recarga RioCard.

O cartão funciona no Rio de Janeiro, capital, e em mais 40 municípios da região, independentemente do valor da tarifa, inclusive para o pagamento de diversas passagens no mesmo veículo e/ou catraca de acesso.

“Trata-se do primeiro cartão que agrega a função de transporte multimodal junto à possibilidade de realizar pagamentos por meio de um pré-pago Visa em toda a América Latina”, explica Percival Jatobá, vice-presidente de Produtos da Visa do Brasil.