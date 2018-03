Visa lança campanha da Copa da Rússia e promoção para ver final

São Paulo – Faltando 85 dias para o pontapé inicial da Copa do Mundo da Rússia, a Visa divulga a sua campanha oficial hoje (20).

Patrocinadora do evento, a Visa criou uma promoção onde, a cada transação com o cartão, o consumidor concorre a uma viagem com acompanhante para ver a final da Copa, em Moscou.

Será uma viagem sorteada por semana, durante oito semanas.

Para o vídeo, a marca criou o mote “Muita gente merece ir para a Copa do Mundo, mas quem vai mesmo é quem paga com Visa”.

A campanha, global (divulgada em doze países), foi adaptada em alguns detalhes para se encaixar em cada país. As gravações aconteceram em Tel Aviv.

A criação é da agência BBDO de Moscou.

Assista: