Vídeo traz mensagem impactante sobre tiroteios em escolas

São Paulo – Seja Estados Unidos ou Brasil: os dois países já vivenciaram dias de terror com casos de tiroteios e assassinatos de crianças, adolescentes, professores e funcionários em escolas e creches.

Nos EUA, um dos casos mais emblemáticos aconteceu na escola primária de Sandy Hook, no estado de Connecticut.

Em 14 de dezembro de 2012, o jovem Adam Lanza matou a mãe em sua casa e, na escola, outras 26 pessoas. Ele se matou em seguida, antes da chegada da polícia.

Desde a tragédia, o grupo Sandy Hook Promise busca unir pais e apoiadores de modo a intensificar o alerta por sinais de perigo e indícios de que algo pode estar errado e que pode vir a se transformar em algo pior.

Em 2016, a campanha do grupo “Evan” vez sucesso nas redes sociais. O vídeo mostrava a história de amor entre dois adolescentes no colégio. Mas o final é um soco no estômago e revela que outra coisa, muito grave, estava acontecendo em segundo plano.

Agora, o grupo lança a sua nova campanha, “Tomorrow’s News”, tão perturbadora quanto a anterior.

No vídeo, uma reportagem cobre um tiroteio… que ainda não aconteceu. O tiroteio naquele colégio vai acontecer “amanhã”. Pais, professoras e alunos entrevistados falam sobre a tragédia que está por vir.

Uma mensagem poderosa sobre os sinais ignorados. Na campanha, os entrevistados falam sobre todos os alertas que tiveram, mas que não levaram a sério.

Assista: