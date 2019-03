Vídeo do Porta dos Fundos em parceria com Nissin faz piada com miojo

São Paulo – O grupo de humor Porta dos Fundos, desde os seus primórdios, brincou com empresas e marcas. Um de seus primeiros e mais famosos vídeos faz piada com a rede de comida italiana Spoletto. A marca gostou tanto da “homenagem” que fez uma parceria com o grupo para um segundo vídeo.

Além desse caso, o Porta dos Fundos, conforme foi crescendo em audiência, fechou negócio com diversas marcas, dos mais sutis aos mais descarados. O desafio do grupo foi criar roteiros consistentes e engraçados, não deixando que o vídeo virasse um comercial institucional do “patrocinador”. Entre as marcas que já deram as caras no canal do grupo, estiveram Bob’s, Posto Ipiranga, e C&A.

A mais nova parceria do humorístico é com a Nissin, que fabrica o miojo Nissin Lamen. O vídeo brinca com o miojo no contexto de uma “miojeria gourmet”. O sotaque do personagem de Fábio Porchat deixa claro que a piada é com os paulistanos e com a mania de São Paulo em transformar qualquer coisa em “gourmet”. Coxinha, pastel, tapioca, picolé, brigadeiro: o que custaria 3 reais é vendido por 15.

No vídeo, Fábio Porchat jura que o amigo trouxe uma receita incrível da Ásia, mas sua amiga deixa claro que aquilo é apenas um miojo. No roteiro, menções à versatilidade do produto e o fato dele ficar pronto em três minutos. Ao final, breve aparição do produto Cup Noodles, da Nissin.

Assista: