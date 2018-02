Vídeo da ONU questiona “relacionamento tóxico” com plástico

São Paulo – Em muitos países, o dia 14 de fevereiro é uma data para celebrar o amor, durante as comemorações do chamado “Valentine’s Day” (ou Dia de São Valentim), equivalente ao Dia dos Namorados, comemorado no Brasil em 12 de junho.

Aproveitando a efeméride, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) lançou uma campanha para fazer as pessoas questionarem seu “relacionamento tóxico” com o plástico, um produto que virou vítima de seu próprio sucesso.

Sinônimo de praticidade, o material derivado do petróleo se tornou tão útil na vida moderna, que agora é encontrado por todos os lados, literalmente, poluindo mar e terra.

O vídeo do PNUMA abusa de sarcasmo para questionar a dependência humana de produtos plásticos descartáveis — que só são usados uma vez e depois jogados no lixo, como garrafas de águas, canudos, sacolas e outros utensílios.

“Esta relação não está funcionando”, “o problema não sou eu, é você”, “você criou um ambiente tóxico” e ” você está me sufocando” são algumas das frases prontas que os personagens de várias partes do mundo usam para romper o relacionamento com o plástico.

Ao final, o vídeo faz um convite aos espectadores para conhecer a campanha #CleanSeas, que tem o objetivo de envolver os governos, a sociedade civil e o setor privado na luta contra a lixo plástico marinho.