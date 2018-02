Vídeo da Clear no YouTube é visto 3 milhões de vezes em 24 horas

Todos os dias, publicitários acordam dispostos a ter uma ideia disruptiva para “tombar” a internet com um vídeo que se torne um dos mais vistos no YouTube. Em tempos que existe a impressão de que quase tudo foi feito e o inovador de agora é o ultrapassado de minutos posteriores, é difícil acertar ações publicitárias que tragam conteúdo atrativo para o público.

Alinhada com a atualidade em que os youtubers são os comunicadores com a maior taxa de aderência e não mais os ícones de sempre transmitidos pela TV há décadas, a Clear lançou uma ação que não apostou todas as fichas na criatividade, mas na genuinidade do material que seria produzido.

Fugindo do padrão das entrevistas patrocinadas, a marca não escolheu um repórter esportivo renomado para conversar com Cristiano Ronaldo por alguns instantes, mas um integrante do Desimpedidos.

Como muitos brasileiros, Fred é um jovem de 28 anos que sonhou em ser jogador de futebol na infância, teve dificuldades para pagar a faculdade e suou para conseguir seu primeiro emprego fixo na área. Contratado por um concurso do canal após a saída de Felipe Andreoli, o paulistano foi escolhido e hoje é garoto-propaganda de um veículo que tem mais de cinco milhões de seguidores só no Youtube.

Fã confesso do CR7, o apresentador foi surpreendido nas suas férias em Orlando com uma pegadinha que anunciou que ele entrevistaria o seu ídolo na parceria com a empresa de xampus do grupo P&G patrocinadora do atacante.

Autêntico desde o começo, o vídeo de trinta minutos começa com Fred aos prantos de felicidade ao descobrir a surpresa e mostra a alegria do menino, que como muitos, só queria trocar uma ideia com o jogador que o inspirou a ser quem ele é atualmente.

Com repercussão positiva pela web, a postagem é a número #1 nos vídeos em alta na plataforma e em menos de 24 horas foi vista quase três milhões de vezes.

Confira abaixo o material completo que reforça o quanto conhecer o seu público e apostar na sinceridade do que entrega para ele muitas vezes pode ser o melhor caminho para criar um conteúdo que consiga “fisgá-lo” por meia hora sem ser intrusivo: