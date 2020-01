Vida adulta? Itaú paga boleto de quem nasceu na década de 90 e faz 30 anos

São Paulo — Quando você é criança, tem medo de bicho-papão. Quando chega a vida adulta, os boletos a pagar podem ser mais assustadores do que os monstros no armário. Neste gancho e aproveitando o “Dia do Adulto”, reconhecido no Brasil como 15 de janeiro, o Itaú fez uma ação pelo Twitter e escolheu 22 sortudos para terem as contas pagas pelo banco.

O critério foi estar perto de completar os 30 anos na próxima década. O banco identificou na rede social vários comentários lamentando o fato de que quem nasceu a partir dos anos 1990 já vai chegar na casa dos 30.

Na ação, o Itaú selecionou postagens a respeito das responsabilidades da vida adulta e no aumento das contas, e pagou para os autores escolhidos um boleto com o valor máximo de R$ 200, — de cartão de crédito, a conta de luz, telefone ou água.

“Ser adulto e ter sua própria casa é sempre aparecer uma conta inesperada pra poder sugar o último centavo que você achou que iria sobre no mês”, dizia uma das publicações selecionadas pelo banco.

E o @itau que pagou um moleto boleto meu???? Obrigada Itaú 💛 minha vida de nova adulta agradece ✨ pic.twitter.com/bQR1loqpJc — Maria (@marixlarxmpiva) January 15, 2020