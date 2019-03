Vicks cria comerciais emocionantes e com temas tabus no mundo infantil

São Paulo – Geralmente, as campanhas de medicamentos ou produtos de higiene pessoal, quando trazem crianças, abordam temas leves e recheiam os comerciais com cenas adocicadas. Não é o caso da americana Vicks (marca da P&G) na Ásia, contudo.

Por lá, a série de comerciais “Touch of Care” (“Toque de Cuidado”) tem emocionando espectadores asiáticos e ao redor do mundo ao tratar de temas delicados, sérios e muitas vezes considerado tabus. A realidade é mais dura, muitas vezes, que um tranquilo banho de banheira. Isso não significa que a mensagem não seja de esperança.

Em março de 2017, por exemplo, a Vicks na Índia lançou um vídeo contando a história real de uma mulher transgênero e sua filha adotada. A história de amor atraiu mais de 10 milhões de visualizações no YouTube.

Em outro comercial para a Índia, de outubro de 2018, a marca contou a história de Nisha, uma menina que nasceu com uma rara condição de pele. No YouTube, acabou atraindo mais de 21 milhões de visualizações.

Também em 2018, um comercial para o mercado filipino trouxe a encenação de uma história real, de um homem envolvido em pequenos crimes que decide adotar um bebê e isso o faz mudar de vida, procurando um emprego e crescendo na vida.

Agora, o mais novo vídeo da campanha #TouchofCare, também para as Filipinas e criado pela agência Publicis de Singapura, conta uma história real pouco usual: a de uma criança portadora do vírus HIV. Lançada há menos de duas semanas, já passou dos sete milhões de visualizações.

Para a nova campanha, a marca fez uma parceria com o Projeto Red Ribbon, que é associado à Organização Mundial da Saúde e à UNAIDS.

A série, de comerciais longos e narrativos e que repensam o conceito de família, é uma tentativa da marca de tomar nova posição no mercado asiático. A estratégia tem dado certo. Na Índia, por exemplo, dados do fim de 2018 mostram que as vendas do Vicks VapoRub cresceram 31%, enquanto o Vicks Cough Drops e o Action 500 tablets aumentaram 42% e 26%, respectivamente.