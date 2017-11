Venda às cegas da Magazine Luiza traz TVs 4k e smartphones

O Magazine Luiza surpreendeu mais de 700 clientes que participaram de uma ação pre-Black Friday ocorrida nesta terça-feira, 21 no Facebook.

Apenas com a informação do preço que pagariam pelo “produto secreto”, seguidores do Magalu escolheram entre oito ofertas diferentes, escondidas nos chamados -Loot Boxes, ou caixas pretas virtuais.

Curiosos com o que poderia chegar em suas casas, a surpresa não poderia ter sido melhor para os participantes da promoção relâmpago, pois os valores dos ultrapassaram a barreira da simples promoção: tevês de 55 polegadas, 4k, de R$ 5.899, foram vendidas por R$ 999. Smartphones de última geração, que custam R$ 3.500, saíram por R$ 299.

Nas redes sociais, 335 mil pessoas interagiram com a postagem da promoção — quase todas de forma positiva. No Facebook, 25 milhões de pessoas tiveram contato com a ação, que foi criada pela agência David. Confira uma publicação que resume a ação:

