Vem aí um ketchup que une bacon e cebola caramelizada

São Paulo – De olho em um público que busca novas opções de sabor, a Heinz anuncia um ketchup que mescla dois ingredientes populares (e queridinhos) em lanches salgados: bacon e cebola caramelizada. A novidade chega em setembro em todas as lojas do Brasil.

“Trata-se de uma extensão da linha de produtos saborizados Heinz, que chega para atender aos pedidos do público sobre qual versão de ketchup deveria ser comercializada no Brasil, a partir de pesquisas realizada por meio das redes sociais”, explica Thiago Rapp, gerente de marketing de Heinz.

Para lançar o produto, a marca se uniu à hamburgueria Big Kahuna, idealizadora do 6° Bacon Day Festival em homenagem ao Dia do Bacon, celebrado mundialmente entre agosto e setembro.

No evento, que acontece entre 1º e 9 de setembro, o público poderá provar em primeira-mão o novo condimento junto às novidades desenvolvidas pela hamburgueria para a ocasião.

Anúncios comestíveis

Uma campanha irreverente da agência Africa foi desenvolvida especialmente para o lançamento. Durante o primeiro final de semana do evento, um food truck da marca distribuirá porções do ‘’anúncio mais saboroso do mundo”: fatias comestíveis de bacon carimbadas com um acessório exclusivo de ferro para marcar o anúncio do lançamento do produto — “Chegou Heinz Bacon”. Os 100 primeiros clientes ganharão o novo produto e um item surpresa.