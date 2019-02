Veja a batalha entre Nutella e Paçoquita Cremosa no Twitter

São Paulo – Anunciada em julho, a Paçoquita Cremosa – versão cremosa da famosa “paçoquinha” – criou um enorme burburinho nas redes sociais, principalmente no Twitter, já que foi rapidamente comparada à Nutella, mesmo este último sendo um doce derivado da avelã.

Já que quase ninguém conseguia encontrar a guloseima para comprar, o frenesi foi ainda maior, e as citações só aumentavam, principalmente quando algum sortudo conseguia encontrar o doce.

A A2 Comunicação monitorou durante 144 horas (entre os dias 12 e 17 de agosto) as menções aos termos “Paçoquita” e “Nutella” na rede social.

Além das manifestações de angústia de quem procurava sem sucesso a Paçoquita nos supermercados — e a festa de quem encontrava o produto —, foram rastreados depoimentos sobre as receitas mais comuns (e as mais exóticas) utilizando os dois quitutes.

Paçoquita lidera preferência

Apesar de a Nutella estar à frente em números absolutos, com 1.149 menções contra 1.072 de Paçoquita, os “fãs” do segundo se mostraram mais apaixonados.

Entre os tuítes analisados comparando os dois produtos, 33% preferiram a Paçoquita, contra apenas 6% que preferiram Nutella.

Os demais 61% comentavam sobre a concorrência acirrada e sobre como o hype envolvendo o lançamento transformou a Paçoquita Cremosa na “nova Nutella”, mas não declaram preferência.

O monitoramento ainda detectou 362 manifestações de consumidores em busca da Paçoquita, dos quais 184 comemoravam ter achado o produto, enquanto 178 ainda estavam em busca do doce.

Entre os que não tiveram sorte, o destaque para as reclamações está no Rio de Janeiro – parece que não é fácil encontrar a Paçoquita por lá.

Receitas mais comuns

A criatividade dos fãs de Nutella e Paçoquita Cremosa é grande. Analisando tuítes citando doces associados a outros ingredientes, foram detectadas 419 postagens compartilhando as mais diversas formas de consumir os produtos.

Entre os 5 itens mais associados com a Nutella, o campeão foi o morango, com 91 citações, seguido de pão, com 48.

Uma receita de suflê de Nutella na xícara utilizando apenas 2 ingredientes foi mencionado por 48 internautas, enquanto 17 disseram preferir combinar o produto com bolo e outros 14 com crepe.

Os 5 produtos mais associados ao consumo de Paçoquita Cremosa foram pão (14 menções), Nutella (11 pessoas declaram gostar de misturar os dois cremes), pizza (com 7 citações), bolacha/biscoito (5) e Bis (2).

Um dado curioso coletado: guardar Nutella na geladeira não é aceitável. Pelo menos não para o pessoal do Twitter.

Confira abaixo o infográfico do levantamento: