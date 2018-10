Vans lança coleção de calçados inspirados na NASA

As grandes marcas de roupas e calçados há algum tempo têm feito colaborações com outras companhias para a elaboração de coleções diferentes.

Um dos últimos lançamentos do gênero foi realizado pela adidas. A empresa juntou o universo de Dragon Ball Z à sua essência e colocou no mercado uma linha de tênis, que foi um grande sucesso entre os fãs do desenho.

Mas desta vez, a Vans, juntamente da NASA, lançou modelos inspirados na agência espacial.

Os modelos variam e possuem o logo da empresa de pesquisas, a bandeira americana e referências às missões, como a Apollo 11. Os países europeus receberão os calçados antes das Américas. Confira algumas das criações:

*Este conteúdo foi publicado originalmente no AdNews.