Usuário do Twitter expõe erro grave em “foto da Samsung” em rede social

O trabalho do social media pode parecer simples. As funções envolvem controlar as redes, a audiência, responder comentários entre outras coisas. Porém, qualquer deslize pode prejudicar a marca.

Foi exatamente isso que aconteceu com a Samsung ao postar uma imagem um tanto curiosa no Twitter. De acordo com diversas publicações feitas na rede da empresa, a câmera frontal dos aparelhos seria excelente, quase profissional, mas por fim foram desmarcados pelo usuário @Feliperas. Confira a história completa:

Post de social media da Samsung é desmascarado por usuário do Twitter.

As fotos usadas pela marca de celulares eram na verdade do banco de imagens da GettyImages.

Não satisfeito em desmascarar essa gafe, o usuário continua:

A Samsung retirou a postagem do ar e por meio de um porta-voz se pronunciou alegando que: “A Samsung informa que nas redes sociais trabalha com fotos clicadas pelos smartphones e também, em alguns casos, com fotos de bancos de imagens que estão alinhadas com a identidade visual da campanha de marketing dos produtos. Sobre o post em questão, a empresa esclarece que, ao contrário do que foi informado em sua página oficial no Twitter, a peça publicitária é uma das que são provenientes de um banco de imagens como parte da comunicação do smartphone. A Samsung reforça que segue os mais altos padrões éticos na conduta de seus negócios e no relacionamento com o consumidor”.