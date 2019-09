Unilever lança no Brasil produtos de limpeza à base de plantas

A partir do dia 1 de outubro, a Unilever passa a comercializar no Brasil a linha de produtos sustentáveis para limpeza da marca Sétima Geração.

Surgida há trinta anos, em Vermont, nos Estados Unidos, a marca foi adquirida pela multinacional anglo-holandesa em 2016 com o intuito de expandi-la para novos países.

A expansão global começou ano passado e já está presente na Nova Zelândia, Austrália, Reino Unido, Chile, e outros. A expectativa é de que até 2020 a marca esteja em mais de 30 países.

No Brasil, inicialmente, serão lançados o lava roupas líquido nas versões de 1 ou 3 litros, com as variantes sem fragrância, citrus e lavanda; o lava louças concentrado 450ml com as variantes sem fragrância, citrus e lavanda; o limpador multiuso 475ml sem fragrância e o limpador banheiro 475ml citrus sem cloro.

A Sétima Geração é uma marca criada por um grupo de empreendedores e ativistas que carrega a promessa de pensar os impactos de suas decisões de negócio no bem estar das próximas gerações.

As fórmulas são biodegradáveis à base de plantas, com 0% ativos petroquímicos e corantes. Com fragrância 100% natural, vinda de óleos essenciais e extratos botânicos.

“O objetivo é oferecer para os brasileiros produtos de limpeza com ingredientes renováveis, à base de plantas e com alta performance”, diz Eduardo Campanella, vice-presidente da divisão de cuidados com a casa da Unilever Brasil.

Os produtos têm o Selo de Produto Vegano, emitido pela Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB), e a Certificação Internacional Leaping Bunny, livre de crueldade animal. E as embalagens são de plástico reciclado e 100% recicláveis.

O lançamento local também está atrelado ao plano de sustentabilidade da Unilever, com premissas como reduzir pela metade o impacto ambiental dos produtos até 2030.

Em 2018, as marcas sustentáveis da companhia cresceram 69% mais rápido que o restante do negócio. Em 2017, cresceram 46%.