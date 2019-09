Uma postagem sua ajuda o Instituto Ayrton Senna

O ídolo brasileiro da Fórmula 1, Ayrton Senna, morto há 25 anos num acidente durante o GP de Ímola, é o rosto da campanha de marketing da fabricante de cerveja Heineken, patrocinadora oficial da F1.

A parceria firmada em maio com a Família Senna se desdobra agora na arrecadação de dinheiro para o Instituto que leva o nome do atleta.

Até 25 de outubro, a cada publicação no Instagram e Twitter e no Facebook com a #ObrigadoSenna 5 reais serão revertidos para a organização.

Para que o post seja contabilizado, o perfil deverá estar aberto (público) e, no Facebook, o participante deverá marcar a Heineken.

Para incentivar os internautas, a Heineken preparou uma promoção na qual os participantes concorrem a pares de ingressos para acompanhar os eventos do campeonato. A participação é por meio do site promocional.

Após a publicação do post com a #ObrigadoSenna os participantes poderão concorrer a um dos 600 pares de ingressos para conferir a F1.

Para o sorteio dos ingressos será permitido o máximo de 10 inscrições por CPF. Os ingressos serão válidos para os três dias de evento: 15, 16 e 17 de novembro.