Uber mostra como a mobilidade gera oportunidades em sua campanha

São Paulo – A mobilidade gera oportunidades. Quando as pessoas se movem sem limitações, elas transformam possibilidades em impacto positivo em suas vidas e na das suas comunidades.

Foi a partir desta ideia que a Uber lançou, no último dia 30, sua nova campanha. O objetivo é demonstrar que é preciso se movimentar para fazer a diferença e criar oportunidades.

Por conta disso, a empresa oferece aos seus usuários um tipo de serviço para cada situação, seja para chegar à entrevista de emprego no horário certo, para entregar com conforto a encomenda dos primeiros clientes, para embarcar para uma importante viagem de negócios, ou para economizar, compartilhando um carro com outros usuários no mesmo trajeto.

No Brasil, a Uber disponibiliza os serviços de UberX, categoria que conecta usuários a motoristas parceiros, com o menor tempo de espera; Select, que oferece conforto extra; Black, que se caracteriza por uma experiência mais exclusiva; e Uber Juntos, que permite aos usuários compartilhar viagens em um mesmo carro e pagar o menor preço do mercado.

Confira:

*Este conteúdo foi publicado originalmente no AdNews.