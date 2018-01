Uber eleva o modo “pool” a um novo nível nesse Verão

Até agora, pool no Uber significava um modo de viagens compartilhadas do aplicativo, mas a partir desse verão pool poderá ser entendido também pela sua tradução literal do inglês: piscina. Para divertir e dar novo sentido ao termo, a Uber preparou um carro-aquático para refrescar o verão carioca.

O “Acqua Uber” começa a circular entre os pontos mais quentes do Rio de Janeiro nos fins de semana, até o dia 4 de fevereiro. O carro está equipado com uma piscina de 1,70m de largura e 2m de comprimento na caçamba da picape.

Além da atração gratuita, o app de mobilidade, que tem 2 milhões de usuários na cidade, também instalou duchas no posto 10 de Ipanema para ajudar os banhistas da praia a tirarem a areia antes de entrarem no Uber.

O Acqua Uber vai circular sempre aos sábados e domingos, e agenda com sua localização pode ser vista neste site.

No posto 10, em Ipanema, os chuveiros vão funcionar às sextas-feiras, sábados e domingos, até o começo de fevereiro.

Conteúdo publicado originalmente no site AdNews.