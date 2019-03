Uber e Skol se unem para Carnaval em São Paulo

São Paulo – Pensando em ajudar na mobilidade durante o Carnaval de 2019 em São Paulo, a fabricante de cerveja Skol firmou uma parceria com o app de transportes Uber. As duas empresas vão criar bolsões ao lado das grandes concentrações de bloco, onde dará para embarcar e desembarcar em carros do Uber.

Segundo a Skol, serão 25 pontos de encontro, com sinalização e instrutores. Entre os locais da novidade, Sé, Pinheiros, Vila Mariana, Santana, Lapa, Ibirapuera e Brooklyn.

Além dos pontos de Uber em São Paulo, a Skol vai distribuir 20 milhões de latinhas de cerveja da versão puro malte em pontos de venda de São Paulo e Belo Horizonte. A edição especial de Carnaval traz o logo do Uber e a inscrição “Se beber, vá de Uber”.

A Skol fechou um patrocínio para ser a cerveja oficial do Carnaval de rua paulistano.

Veja a latinha: