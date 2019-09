Turma da Mônica vai à Olimpíada de Tóquio 2020

São Paulo — Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão serão os “garotos-propaganda” das ações de marketing e relacionamento da delegação brasileira e dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020.

Segundo presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Paulo Wanderley, a escolha se deve pela brasilidade dos personagens. “Eles representam o espírito do brasileiro.

Juntos ao Ginga, que é símbolo do olimpismo, Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão, ícones de muitas gerações, vão reforçar a sinergia entre Brasil e Japão, e levar aos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 um enorme engajamento”, diz.

A relação entre os ícones da Turma e o Japão não é nova. Os personagens já apareceram em conteúdos colaborativos junto a Hello Kitty, da empresa Sanrio.

Mais recentemente, em julho, os amigos do bairro do limoeiro também participaram de um evento corporativo na Japan House São Paulo, que marcou um ano para os Jogos Olímpicos.

Os jogos olímpicos de 2020 prometem ser os mais geeks da história. Os mascotes oficiais remetem ao desenho animado Pokémon. Em 2017, o Japão também lançou linhas de produtos oficiais para o evento com personagens como Goku e Sakura.