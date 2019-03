Turma da Mônica faz parceria com Marvel para o Dia da Mulher

São Paulo – Às vésperas do Dia Internacional da Mulher, o Marvel Studios, Disney e Mauricio de Souza Produções divulgaram uma parceria focada em homenagear mulheres e inspirar meninas pelo Brasil.

Aproveitando que o novo filme da Marvel “Capitã Marvel” estreia no Brasil hoje (7), a Turma da Mônica divulgou um cartaz onde a personagem Mônica encarna a heroína. Nas telas, quem fica com o papel é a ganhadora do Oscar Brie Larson.

É a primeira vez que a Mauricio de Sousa Produções faz uma parceria com a Marvel.

A peça diz que a parceria serve para “homenagear as mulheres que inspiram as meninas a voar mais alto”.

O filme se passa nos anos 90 é conta com Samuel L. Jackson, Annette Bening, Jude Law e Ben Mendelsohn no elenco.

Confira o cartaz especial da Turma da Mônica: