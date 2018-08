Turma da Mônica encontra-se com a Liga da Justiça em parceria inédita

O cartunista Mauricio de Sousa, a editora Panini e a DC Entertainment anunciaram uma parceria inédita na sexta-feira (10) durante a 25ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, que aconteceu no Pavilhão de Exposições do Anhembi.

O crossover trará as capas e a primeira história das edições de dezembro deste ano das revistas Mônica, Cebolinha, Cascão, Magali, Chico Bento e Turma da Mônica, e duas aventuras completas nas edições de dezembro e janeiro da Turma da Mônica Jovem, publicadas pela editora Panini com os personagens da Mauricio de Sousa Produções ao lado dos super-heróis e supervilões da DC, como Batman, Superman, Mulher-Maravilha, Flash, Lanterna Verde, Aquaman, Coringa, Mulher-Gato e muitos outros personagens icônicos.

Os traços editoriais das revistas serão todos desenhados pela Mauricio de Sousa Produções e os roteiros das histórias serão realizados em parceria pelas empresas, para unir os personagens em eletrizantes aventuras.

“Estamos orgulhosos de reunir o divertido e surpreendente mundo da Mônica e sua turma com os heróis icônicos do universo DC. Depois de mais de 15 anos como editores da DC Comics no Brasil e uma década de parceria com o Mauricio de Sousa e a MSP, já estava na hora de dar vida a um time tão incrível como esse. Se você achava impossível misturar o universo do bairro do Limoeiro com as atmosferas de Metrópolis, de Gotham City e de Paradise Island, prepare-se para a grande surpresa que está por vir em nossas publicações”, comenta Marco M. Lupoi, Diretor de Publicações do Grupo Panini.

“Por quase 60 anos, meus quadrinhos têm entretido muitas gerações de leitores brasileiros. Agora, todos eles, assim como eu, vão aproveitar este momento muito especial: o crossover de Mônica e seus amigos com os super-heróis da DC Comics”, diz Mauricio de Sousa.

Quando lançadas, as revistas estarão à venda no site, em bancas de jornal e livrarias de todo o país.