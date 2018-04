Trutis Burger faz campanha pró-Bolsonaro e levanta questões

Gabriel Grunewald, do AdNews

Por Gabriel Grunewald, do AdNews

Em tempo eleitoral é natural que algumas marcas, literalmente, tomem partido e anunciem a sua visão política. Para muitas pessoas, a polarização ideológica nos negócios não é a melhor estratégia para seguir, mas marcas como a Trutis Burger de Campo Grande (Mato Grosso do Sul) fogem a essa regra e geram debates na internet na mesma medida que aumentam seu engajamento.

Com uma postagem em comemoração ao aniversário do deputado e presidenciável, Jair Bolsonaro, a lanchonete chamou a atenção em uma promoção que anunciava o seu novo lanche “Bolso Burger” e ainda dava um adesivo do político para quem comprasse o sanduíche.

Com sete mil reações e mais de três mil compartilhamentos, a publicação ganhou a web com diversas interpretações. Se algumas pessoas endossam a ação, outras discordam do posicionamento e falam mal da atuação de mercado da empresa.

No meio de tantos comentários, a pergunta principal é se o sucesso nas redes repercutiu no caixa. Em relatos de diversos moradores da cidade, a resposta é que não. O movimento continua igual e pouca coisa mudou na rotina do empreendimento.

Diante do aparente sucesso de social media, os gestores da fanpage continuam a abastecer o endereço com materiais a favor de Bolsonaro.

O que achou do posicionamento? Vale a pena reforçar visões partidárias mesmo se onão há aumento na clientela? E a página, agiu de maneira conectada com os anseios do público ou de modo amador?

Conteúdo publicado originalmente no site AdNews.