Tok&Stok cria salas inspirada em Friends e ícones da cultura pop

São Paulo – A Tok&Stok montou em sua loja flagship, em Pinheiros (São Paulo), vários ambientes inspirados em clássicos da cultura pop, como o seriado Friends. A iniciativa foi feita para o lançamento da campanha TokStories Clube do Sofá, que vai até o dia 5 de janeiro.

O destaque é a recriação da sala do apartamento das personagens Monica e Rachel, de Friends, que ficou bem parecida com a da série – e perfeita para os fãs fazerem selfies e fotos para o Instagram.

Além do seriado, a Tok&Stok criou ambientes com produtos dos filmes da saga Star Wars e com o Wally, dos livros infantis Onde Está Wally. No site da empresa, há também sugestões de decoração com elementos dos filmes De Volta Para o Futuro, E.T.: O Extraterrestre, e os heróis da Liga da Justiça (Mulher Maravilha, Batman, Superman e Flash).

São 68 itens, no total, entre almofadas, quadros, luminárias, placas decorativas, canecas, capachos, garrafas e xícaras. É possível comprar os produtos nas lojas físicas ou no e-commerce da Tok&Stok.

Quem quiser conhecer os ambientes pessoalmente (e tirar fotos, por que não?) tem até o final de janeiro para ir à unidade de Pinheiros (Av. Eusébio Matoso, 1231). A visita é gratuita e segue o horário normal de funcionamento da loja: das 9h às 22h, de segunda a sábado, e das 11h às 20h aos domingos.