Todos querem os seus R$ 600 de auxílio emergencial

Caixa Econômica Federal: fila para sacar auxílio de R$ 600

Com grande impacto na economia brasileira, a crise do coronavírus fez com que diversos serviços fossem suspensos, aumentando o desemprego. Segundo dados do IBGE, o Brasil fechou o primeiro trimestre de 2020 com 1,2 milhão de novos desempregados. Com isso, a taxa de desocupação subiu para 12,2%.

Uma das iniciativas para mitigar os efeitos da crise é a distribuição do auxílio emergencial de 600 reais. Dados da Dataprev – empresa pública que faz a gestão do benefício – mostram que, até 30 de abril, cerca de 50 milhões de inscritos foram considerados elegíveis para receber o benefício.

Outros 13 milhões estão classificados como inconclusivos, e podem ter acesso ao auxílio se complementarem seus cadastros.

A circulação do valor mobiliza empresas, que fazem ações de marketing para atrair possíveis consumidores que venham a receber o benefício.

A fintech Ame Digital anunciou, nesta semana, a disponibilização de um cupom de 10% de cashback aos beneficiários que transferirem o auxílio emergencial para a carteira digital.

Ao usar o valor integral recebido, o usuário terá direito a 60 reais para compras nas Lojas Americanas ou nos sites Americanas.com, Submarino e Shoptime. Segundo a empresa, a iniciativa tem o objetivo de facilitar a compra de produtos de primeira necessidade durante a crise.

Para atrair novos clientes, a PagBank também incentiva os beneficiários a abrir conta gratuita e transferir o auxílio. Na iniciativa, o consumidor que fizer a transferência ganha um bônus de 20 reais. Na mesma linha, a PicPay dá 5% de cashback para os pagamentos feitos pelo app.

Em ação mais modesta, a RecargaPay passou a aceitar pagamentos por meio do cartão de débito da Caixa.

Em abril, varejistas como a Magazine Luiza e Casas Bahia também integraram o cartão como uma forma de pagamento nas transações de e-commerce.