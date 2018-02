Todo mundo fica nu nesta campanha da Absolut

A Absolut encontrou uma maneira inusitada de comunicar que é uma marca totalmente transparente. Para indicar essa clareza toda, a marca fez um anúncio um tanto quanto revelador. Com seus funcionário, todos nus, o filme aborda os ingredientes, controle de qualidade, cultura de funcionários e processo de produção. Durante toda a explicação todos aparecem exatamente como vieram ao mundo.

A criação da BBH London foi gravada em uma das unidades da empresa, mais precisamente na destilaria de Ahus, na Suécia. Precisamente 28 funcionários da Absolut fizeram sua “ponta” como atores.

Anthony Austin, diretor executivo e criativo da BBH, disse por comunicado: “Quando descobrimos pela primeira vez como a Absolut faz sua vodka, fomos imediatamente captados pelo orgulho que fazem parte do seu processo. Do trigo eles crescem até o copo reciclado para suas garrafas , é exclusivamente transparente em todos os estágios. Queríamos comemorar essa abertura, de uma forma que se sentia fiel à sua identidade sueca, então descobrimos a melhor maneira de mostrar que você é “A Vodka com nada a esconder” seria tomar todo o seu kit e fique em um campo e fale sobre isso. E sendo as almas suecas bem-humoradas que são, eles saltaram a chance de descobrir tudo para o mundo “.

Anna Schreil, vice-presidente de operações de Absolut, que também está no filme também falou sobre o movimento. Para Schreil a empresa está muito feliz e orgulhosa da vodka produzida na região. “Controlamos cada passo de semente para garrafa, e fazemos isso com paixão e orgulho. Qualidade e sustentabilidade são palavras fundamentais para nós e adoramos contar a nossa história. Normalmente, quando as pessoas vêm nos ver, temos roupas. Mas a transparência sobre como fazemos as coisas ainda é a mesma coisa “, disse.

O filme foi dirigido por Sam Hibbard via Somesuch e é parte da plataforma em andamento da Absolut, ”Create A Better Tomorrow, Tonight“, que está em linha com a visão a longo prazo da empresa para criar um “mundo mais sustentável”.

