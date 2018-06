Tite critica ação humanitária da Mastercard, patrocinadora da CBF

Desde que Neymar ainda jogava com Messi no Barcelona, a Mastercard desenvolve a campanha #juntossomos10. Criada com o intuito de ajudar o Programa Mundial de Alimentos, a estratégia consiste em doar pratos de comida a cada gol dos atacantes e por meio do compartilhamento da hashtag.

Expandida em ano de Copa, a campanha da patrocinadora oficial da CBF aumenta a sua atuação e a cada gol dos artilheiros durante qualquer campeonato oficial a partir de junho até 2020, a operadora doará 10 mil refeições para pessoas carentes. Para entender melhor todo o conceito confira o anúncio abaixo:

Com abrangência mundial, a iniciativa da companhia americana levantou questões em diversas partes do mundo. Uma dessas interpretações veio a público em coletiva de imprensa dada por Tite no sábado (02), no pré-amistoso e antes de Neymar marcar um gol contra a Cróacia.

Perguntado sobre a sua opinião da campanha por um repórter estrangeiro,Tite não floreou e disse que “É muito bonita essa doação em relação à entidade assistencial. É linda, grande. Assim como é grande também vocês darem pratos se todos os atletas da Argentina e do Brasil marcassem um gol. Assim como é grande também vocês darem pratos se todos os atletas da Argentina e do Brasil marcassem um gol. A gente trabalha enquanto equipe e com todos esses valores pode frustrar um pouquinho.”.

Tida como uma sugestão sobre a proposta da iniciativa, o questionamento do técnico levantou reações da imprensa, dos entusiastas do futebol e dos que acompanham o segmento publicitário.

Até o momento a Mastercard não se pronunciou sobre o ocorrido.

Conteúdo publicado originalmente no site AdNews.