The Body Shop lança linhas exclusivas e kits para o natal

Neste Natal a The Body Shop convida as pessoas a se envolverem com os encantos da natureza. A marca desenvolveu um portfólio de produtos exclusivo para o Brasil, inspirado na ideia de reconexão com o meio ambiente. Conheça as linhas de edição limitada e kits que a marca apresenta para presentear familiares, amigos e pessoas queridas que vão fazer você se encantar ainda mais neste Natal.

Para esta data, a marca lança a linha Vanilla Chai, que contém extrato de baunilha da Ilha de Madagascar com um mix de especiarias, que proporcionam uma fragrância levemente apimentada e Frosted Berries, que é enriquecida com frutas vermelhas e garante um aroma frutal adocicado.

As novidades, que vão deixar a pele mais macia e cheirosa, são compostas por Body Butter, que hidrata por até 24h e Shower Gel, que pode ser usado no banho para limpar a pele, deixando-a macia e limpa. E o mais importante, é que os produtos já vêm em uma embalagem comemorativa especial de Natal. Além das novas linhas, a marca também sugere kits com preços especiais para compor um presente inesquecível.

Celebrando o compromisso de ser uma marca ativista de cosméticos naturais que cuida das pessoas e luta pelo planeta, neste ano, a The Body Shop irá transformar presentes de Natal em mudas de árvores.

Em parceria com a Fundação SOS Mata Atlântica, vai recuperar uma parte do bioma Mata Atlântica dentro da Reserva Ecológica de Guapiaçu, localizada em Cachoeiras do Macacu, na região metropolitana do Rio de Janeiro. A área é uma das prioritárias para a preservação do macaco Muriqui, símbolo da parceria e uma das espécies mais ameaçadas de extinção.

A iniciativa faz parte do compromisso global da The Body Shop para recuperar cerca de 75 milhões de metros quadrados de florestas em todo o mundo. A cada compra realizada na The Body Shop, de 05 de Novembro a 24 de Dezembro, R$1,00 será doado para a instituição com o objetivo de ajudar a restaurar a reserva de Guapiaçu, no Rio de Janeiro. Isso é se encantar com a natureza.

*Este conteúdo foi publicado originalmente no AdNews.