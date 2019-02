TAM Fidelidade e Multiplus lançam resgates via celular

Rio de Janeiro – O TAM Fidelidade e a rede Multiplus lançam tecnologia similiar ao SMS Token para garantir a segurança no processo de resgate de passagens aéreas.

A partir de agora, para trocar pontos por passagens-prêmio, os consumidores receberão um código de autorização por SMS ou ligação no telefone do titular cadastrado na Multiplus.

As demais senhas, como as de assinatura eletrônica ou resgate, continuam as mesmas e devem ser usadas durante o processo. A única mudança é que a emissão do bilhete só será concluída mediante a inserção do código enviado.