Sustagen premia colaboradores em ação de incentivo

Rio de Janeiro – A Mead Johnson Nutrition promove a ação “Cresça com Sustagen” destinada aos quinze maiores distribuidores do Brasil dos produtos Sustagen e Sustagen Kids.

Com a iniciativa, a empresa pretende ampliar o volume de vendas e positivações em novas lojas.

O projeto envolve todos os colaboradores do processo de distribuição, cerca de 1500 profissionais, entre vendedores, supervisores, gerentes, coordenadores e promotores.

O desempenho de cada funcionário será retornado em prêmios durante o programa. Cada lata vendida ou loja positivada com os produtos da marca será revertida em bônus.

Os pontos acumulados são moedas de troca dentro do site destinado à ação, em que os participantes podem escolher entre os serviços dos parceiros da companhia, como Submarino, Pão de Açúcar, Americanas e CVC.

A agência Manga foi responsável pelo desenvolvimento do tema e identidade do programa Cresça com Sustagen, além do processo de implantação do projeto e gerenciamento das atividades.