Startup envia colchão para melhorar lesão de Marcelo

Após a lesão em campo, ocasionada por um colchão de hotel, o lateral esquerdo da seleção brasileira, Marcelo, receberá da startup especializada em sono, Zissou, um produto específico para reparar sua condição física.

Idealizado com tecnologia americana ‘bed in a box’, o colchão Zissou é armazenado em uma caixa compacta retangular, o que permite seu transporte com facilidade, reduzindo custos logísticos.

Para chegar até o atleta, o engenheiro de produtos da startup levará o produto com o grupo ‘Segue o Hexa’, nove brasileiros que estão seguindo o Brasil na Rússia por meio de um motorhome, veículo que simula uma casa ambulante.

O embarque aconteceu na quinta-feira (28/06), após a vitória do Brasil com a Sérvia. “Por causa de sua tecnologia, o colchão Zissou é embalado a vácuo e prensado com uma chapa de 60 toneladas. Depois, é submetido a uma máquina, que o enrola para caber na caixa. Graças à sua composição, este processo preserva o produto, que retorna ao seu tamanho normal em duas horas após a abertura”, explica Ilan Vasserman, sócio-fundador da empresa.

Com uma composição única no país, o colchão está presente em redes hoteleiras de luxo, como o Fasano.

Confira abaixo um pouco da viagem do valioso item:

Conteúdo publicado originalmente no site AdNews.