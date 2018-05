Star Wars “passa o bastão” pelo sucesso de Vingadores

Marvel e Star Wars são dois universos completamente diferentes que convivem sob o mesmo teto: a Disney. Comprada dos direitos de exibição de filmes das duas franquias, a companhia criadora do Mickey Mouse, tal qual, um Tio Patinhas vê seus cofres encherem cada vez mais a cada lançamento.

Depois de arrecadar 247 milhões de dólares no lançamento de Star Wars: O Despertar da Força nos Estados Unidos, a gigante do entretenimento supera o feito e ganha 258 milhões de dólares na estreia mais valiosa da história do país e de diversas outras regiões do mundo como o Brasil.

Para comunicar esse feito e engajar nas redes sociais de maneira divertida, a bilionária empresa postou nas suas páginas uma imagem em que um jedai literalmente passa o bastão para o Homem de Ferro.

Com os dizeres “De uma Galáxia muito, muito distante… para os maiores heróis da Terra. Parabéns pela maior estreia da história”, a publicação viralizou e contabilizou mais alguns números de sucesso para a Disney.

Confira abaixo o post completo no Instagram:

Conteúdo publicado originalmente no site AdNews.