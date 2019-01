Spotify usará novo formato para anúncios na “Descoberta da Semana”

Gabriel Sousa, do AdNews

Por Gabriel Sousa, do AdNews

O Spotify anunciou um novo formato de publicidade para sua playlist. Este novo recurso será disponibilizado semanalmente e possui uma lista personalizada com várias faixas, selecionadas de acordo com o interesse do usuário.

A “Descoberta da Semana” e o “Radar de Novidades”, com várias propagandas na versão gratuita, poderão ser patrocinadas completamente pelas empresas. Além das assinaturas premium, seria outra forma para a empresa elevar a receita, já que os planos familiar e estudantil despencaram 6% desde o terceiro trimestre de 2018.

Em comunicado, a chefe de soluções globais para parceiros do Spotify, Danielle Lee, afirmou que “a personalização passou rapidamente de uma experiência de consumo agradável para uma experiência de consumo esperada que encanta o público, e os profissionais de marketing estão almejando oportunidades de fazer parte dela.”

Conteúdo publicado originalmente no site AdNews.