Spoleto faz promoção no Axé Brasil

Rio de Janeiro – O Spoleto divulga sua marca no Axé Brasil. A rede de restaurantes participa pela primeira vez do evento, realizado hoje e amanhã, dias 13 e 14, na cidade de Santa Luzia, em Minas Gerais.

Faz parte da ação um concurso cultural na página da empresa no Facebook, que levará 12 internautas para visitar os camarins das bandas participantes como Chiclete com Banana, Parangolé e Cheiro de Amor. Para concorrer, os interessados devem sugerir na fan page um prato para os músicos.

Serão distribuídos brindes como adesivos, bandanas e echarpes, além de 35 mil cupons de descontos para serem utilizados nos pontos de venda da rede até junho.

Quem estiver presente também receberá vouchers que dão direito a refrigerantes na compra da massa do dia. Outra ativação da marca terá como foco os casais, que receberão cupons para uma refeição grátis, ao adquirir outra, desde que os parceiros façam a compra juntos nos restaurantes. Também serão servidos 10.500 pratos do Spoleto para o público da área VIP do Axé Brasil.