Spike Jonze dirige nova campanha da Apple

São Paulo – A Apple trouxe Hollywood para sua nova campanha que divulga o HomePod, espécie de alto-falante inteligente que traz recursos musicais e da assistente pessoal Siri.

O diretor, produtor e roteirista Spike Jonze assina “Welcome Home”, curta de quatro minutos com foco em música, dança e belos efeitos visuais.

Jonze é conhecido pelo filme “Her” (pelo qual ganhou um Oscar de Melhor Roteiro Original) e por dirigir outros sucessos como “Adaptation”, “Being John Malkovich” e “Where the Wild Things Are”.

Ao som da nova música “Til It’s Over”, do cantor Anderson Paak, a cantora, dançarina e compositora FKA Twigs interpreta uma mulher um tanto para baixo, que vai do metrô apertado ao seu apartamento apertado, tudo com toques de cansaço e chuva.

Em casa, a música que sai do seu HomePod transforma o ambiente. Logo, o apartamento vira uma pista de dança com toques psicodélicos (e lisérgicos).

Assista: