Solução de câmbio traz empresas de marketing estrangeiras ao Brasil

Após facilitação de pagamentos, empresa israelense de marketing atinge PMEs Após facilitação de pagamentos, empresa israelense de marketing atinge PMEs

Uma das dificuldades que empresas estrangeiras têm para operar no Brasil é a burocracia no que diz respeito a pagamentos. Pelo menos essa era uma das barreiras enfrentadas pela SimilarWeb, companhia israelense de inteligência e estratégias de marketing. “A carga tributária brasileira é alta, há muitos impostos para importar software”, diz Urgel Augustin, diretor vendas da startup para a América Latina. “Lá fora, há uma cultura de pagamentos anuais, enquanto no Brasil é comum dividir valores em parcelas mensais – isso traz problemas para cobrar clientes brasileiros, também porque nossa cobrança é em dolar.”

O modelo de negócios da SimilarWeb permitia o trabalho com apenas grandes empresas no Brasil, sendo complexo o estabelecimento de relações comerciais com as pequenas e médias. A solução veio por meio de uma parceria com um cliente, o banco de câmbio e pagamentos digitais Bexs.

Responsável por possibilitar que serviços internacionais (como plataformas de streaming de música) em reais, a instituição passou a prestar serviços para a SimilarWeb. “Basicamente, facilitamos as operações internacionais seguindo a regulação brasileira”, diz Luiz Henrique Didier, diretor do Bexs. “O mercado brasileiro é gigantesco no mundo, e acreditamos que esse tipo de integração com companhias estrangeiras está só começando.”

Segundo Augustin, a parceria permite à startup israelense abrir uma nova frente de negócios. “Evitar a volatilidade do dólar dá, aos clientes, uma previsibilidade de gastos, o que contribui para o fluxo de caixa”, diz. “Assim, conseguimos atingir um público novo, o das PMEs, que é bem relevante no Brasil.”