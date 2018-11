Smart TV é leiloada por R$ 0,24 na Black Friday da Casas Bahia

São Paulo – Um lance de R$0,24 (isso mesmo, vinte e quatro centavos) faturou uma Smart Tv da Samsung no leilão online que a Casas Bahia preparou para a Black Friday. Com o slogan “Quer Pagar Quanto”, a campanha premia quem fizer o menor lance único.

A ação que ocorre no Facebook e Instagram é intermediada por chatbot (aquele programinha de computador que tenta simular um ser humano na conversação com as pessoa).

Os ganhadores estão sendo anunciados nas redes da marca, alguns faturaram com lances irrisórios. Um internauta levou um notebook da Dell por R$0,05 e outro vai levar para casa um novo console da Microsoft por apenas R$0,40.

Ao menos 26 produtos já foram arrematados na ação de um total de 38, que estão sendo anunciados a intervalos de tempo. A campanha termina à 0h de sábado.

Em entrevista ao site EXAME sobre a campanha, o diretor de marketing da Via Varejo, dona da Casas Bahia, Othon Valela, destacou que a ação inusitada almejava aumentar o engajamento da marca, ao “ir aonde o publico está”, nas redes sociais. Ao que tudo indica, a investida deu certo e atraiu muita gente.

No fim da tarde de ontem, o chatbot da campanha no messenger do Facebook enfrentou problemas técnicos devido ao grande volume de acessos que “superou as expectativas”, segundo a empresa, mas que já foram normalizadas, conforme nota enviada ao site EXAME.

“Até o início da tarde de hoje, cerca de 80% dos comentários na fanpage da marca referiam-se à ação de forma neutra ou positiva, demostrando o interesse dos usuários e força da ação”, disse a empresa.