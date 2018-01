Skol lança pack especial que gela latas sem tirá-las da embalagem

Desenvolvida para facilitar a vida do consumidor, a nova embalagem da Skol vem com 15 latinhas e foi desenhada para receber gelo suficiente para deixar as cervejas na temperatura ideal para o consumo nos dias quentes do verão.

A capacidade máxima é de 1,8 quilos de gelo e recomenda-se criar uma camada por baixo das latas e outra por cima delas. Ainda que seja uma prática comum em muito locais do Brasil para preservar a temperatura do cooler, o uso de álcool não é recomendado na caixa Gela Fácil. Além disso, ela não é reutilizável e estará disponível a partir do dia 16 de janeiro primeiramente na cidade de São Paulo.

Outro lançamento da Skol para o verão foi uma nova garrafa long neck de 275ml em embalagem. “Inovação sempre fez parte de Skol, uma cerveja inquieta e sintonizada com o que é tendência. O Gela Fácil ajuda os consumidores a diminuírem as preocupações e se concentrarem apenas na diversão que acompanha a estação mais leve do ano”, disse Maria Fernanda Albuquerque, diretora de marketing de empresa.

Conteúdo publicado originalmente no site AdNews.