Skol lança movimento #ChamaAsMinas

São Paulo — Representatividade é a palavra da vez para as marcas que estão ligadas na importância da diversidade para atingir diferentes perfis de consumidores.

A Skol, que já realizou ações como o lançamento de latas que homenageavam diferentes tons da pele, agora incentiva o protagonismo feminino no universo musical brasileiro.

Para isso, a marca de bebidas lança o manifesto #ChamaAsMinas, ação que potencializa iniciativa da premiação Women’s Music Event, que acontece nesta terça, 4, em São Paulo e destaca exclusivamente mulheres.

“Quando há apenas 10 mulheres entre os 100 artistas que mais arrecadaram na música brasileira em 2017, é claro o sinal de que algo precisa ser feito. Por isso apoiamos o WME e suas iniciativas. Com o #ChamaAsMinas queremos que cada vez mais mulheres mostrem seu talento no universo musical”, disse Maria Fernanda Albuquerque, diretora de marketing de SKOL.

Um estudo da Universidade do Sul da Califórnia, divulgado no início deste ano, apontou que das 600 músicas que apareceram na parada da Billboard nos últimos 6 anos, apenas 16,8% contavam com mulheres como protagonistas. Em 2012 o número era de 22,7%. Entre 2012 e 2017, a porcentagem média de mulheres levando crédito como compositora ficou em 12,3%.

O evento que conta com a participação das cantoras Preta Gil, Karol Conká, Drik e Duda será transmitido ao vivo a partir das 21h no Facebook de Skol.