Skol lança cerveja puro malte

São Paulo — A Skol, marca de cervejas da Ambev, anuncia o lançamento de uma cerveja puro malte mais leve do que as opções já existentes no mercado, segundo os executivos da marca.

Recentemente, a marca havia instigado uma surpresa em suas redes sociais. Na propaganda os lançamentos anteriores foram lembrados e o vídeo é finalizado com a frase “Quem viver verão”.

A novidade chega aos pontos de venda de todo o Brasil a partir do dia 2 de janeiro. A intenção é aproveitar o a estação mais quente do ano e oferecer um preço acessível, próximo de outros produtos da marca. “As férias de verão e o carnaval são momentos importantes para a Skol”, afirma o gerente de inovação Alexandre Costa.

Para chegar à receita lançada, a bebida passou por um processo exclusivo de produção, que levou cinco anos para ser desenvolvido em uma parceria entre especialistas brasileiros e belgas. A novidade é resultado de pesquisas realizadas no Centro de Inovação e Tecnologia (CIT) da Ambev, que fica no Rio de Janeiro.

Skol Puro Malte é uma nova integrante à família da marca. Líder do mercado, a Skol Pilsen é reconhecida por sua leveza, enquanto a Hops oferece uma composição exclusiva de lúpulos e já representa 1% de todo o volume de vendas da Ambev, apesar de ter sido lançada nacionalmente em setembro.

“Estamos atentos ao desejo dos consumidores. A Pilsen já está consagrada no mercado; a Hops também ocupou seu espaço com uma boa aceitação. Então, pensamos em desenvolver algo novo para tirar as pessoas do lugar comum”, afirmou Maria Fernanda Albuquerque, diretora de marketing de Skol.

Neste ano, marca também lançou uma garrafa que abre sem esforço e o uma embalagem que com o acréscimo de gelo se transforma em cooler.