Shonda Rimes dirige vídeo sobre “aceitação do corpo” para Dove

No início deste ano, a Dove anunciou que trabalharia com a diretora Shonda Rhimes (criadora de Scandal e Grey’s Anatomy), para a estreia de “Real Beauty Productions”.

A produção ressalta histórias de mulheres da vida real através das telas. O primeiro filme da série, “Meet Cathleen”, estreou ontem (18).

O curta-metragem apresenta aos telespectadores a história de Cathleen Meredith, uma escritora que criou o programa “Fat Girls Dance”, uma iniciativa destinada a incentivar a aceitação do corpo feminino.

A ideia é fazer com que as mulheres se arrisquem a introduzir danças sofisticadas em suas rotinas e compartilhem com o público nas redes sociais.

No filme, Cathleen discute o próprio relacionamento com seu corpo, e diz que nunca considerou o termo “gordura” negativo, apesar de a sociedade pensar o contrário.

O filme tem as características do estilo Dove de criar documentários, em que uma mulher fala abertamente em pano de fundo limpo e sob uma trilha de música “edificante”.

Em outras palavras, não é o tipo de produção que se esperaria de Rhimes, cujas produções são conhecidos por alta carga de surpresas e dramaticidade.

“É completamente diferente do meu trabalho do dia a dia. Não há nenhuma ficção envolvida, mas o que eu tenho a dizer é que é refrescante e muito divertido de uma forma estranha, porque você está apenas descobrindo um caminho para melhorar a história de alguém, mesmo que as pessoas sejam contra a criação de histórias”, disse Rhimes.

