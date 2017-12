Sheraton responde após Karol Conka socar assediador em hotel

Karol Conka é uma das artistas que mais fez campanhas publicitárias este ano. A lista é extensa e entre as marcas se encontram empresas como Mercedes, Nestlé, Avon, Gillete e Alcatel (veja aqui).

Coerente com as posições políticas defendidas em suas músicas e nas propagandas, a cantora transformou os versos “Mais uma vez derrubei, estilo fera pronta pra atacar / Eu te avisei que me garanto e não tô pra brincar”, do rap “Você não vai”, em realidade após presenciar um caso de assédio em luxuoso hotel carioca na noite desta segunda-feira (11).

Ocorrido no Sheraton Grand Rio, o mal-estar contado pela MC no seu Instagram começou quando um hóspede estrangeiro começou a importunar duas mulheres da equipe técnica dela na piscina do resort.

Inconformada com a passividade dos seguranças que não expulsaram o homem do ambiente e apenas conversaram com o assediador após denúncia, a curitibana não suportou a repetição das ofensas contra elas e deu um soco na cara do “gringo”.

“Quando você se cala diante de uma situação de abuso ou agressão, você é cúmplice. Então quando você vir uma situação dessa, reaja, faça alguma coisa, não fique do lado do agressor”, defendeu Karol em vídeo postado na rede. Confira abaixo uma compilação dos Stories feita por um usuário do Youtube:

Com larga exposição na mídia e na internet, as duas partes envolvidas vieram à público se posicionar sobre o que aconteceu.

Fixada no topa da fanpage da rapper, um vídeo que exige respeito conquistou milhares de reações positivas de pessoas que defendem a atitude e o engajamento da artista.

Se por um lado a defesa da cantora levada até às últimas instâncias rendeu elogios, o comunicado do grupo hoteleiro postado no Facebook nesta terça-feira (12) é alvo de indignação e reações negativas.

Descontentes com a ausência de encaminhamento judicial por parte da companhia e a falta de maior respeito à gravidade do “incidente”, usuários escreveram centenas de comentários e avaliações desfavoráveis à marca.

Conteúdo publicado originalmente no site AdNews.