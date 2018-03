Seven Boys vira Seven Girls em nova campanha

Parece que boa parte das marcas entenderam que dar flores no Dia Internacional da Mulher já está mais do que ultrapassado. Tanto o ambiente quanto as consumidoras exigem ações mais sociais e conscientes do que vivemos nos dias atuais. Mas uma dose de criatividade e ousadia são sempre bem-vindos, isso sem falar na confiança necessária para agir desta forma.

A Seven Boys aparentemente pegou carona nessa coragem toda e temporariamente mudou seu nome. Para a data, 08 de março, a marca foi batizada “Seven Girls”. A comunicação mudará o icônico logotipo da marca para uma versão feminina nas redes sociais.

Além da mudança da marca, a campanha abrange também a produção de conteúdo específico sobre o tema nas redes sociais da empresa. O mote da marca “A criança dentro de você”, também segue alterado durante o período da campanha para “A menina dentro de você” e conduz a produção de posts que relembram mulheres que marcaram e influenciaram positivamente diversas gerações.

A motivação para esta ação está alinhada à campanha permanente da marca para este ano, intitulada “Com todo mundo junto é mais divertido”, que apoia a diversidade em mais diversos seus aspectos como ferramenta para a construção de um mundo melhor.

Confira algumas das mudanças já no Facebook da marca.

Conteúdo publicado originalmente no site AdNews.