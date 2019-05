Serviço de streaming de música Deezer estreia nova identidade visual

São Paulo – O serviço francês de streaming de música Deezer estreia nesta terça-feira novo logo e identidade visual.

Deixando de lado a caixa alta, o novo logo chega em caixa baixa na fonte Mabry Pro, mais amigável que a anterior de aspecto cartunizado.

O icônico equalizador ganhou tons em neon e degradê, marcando uma “atualização para a era digital”, segundo a marca.

Fãs do Deezer notarão que a identidade visual do app de música online e do site do serviço também foi atualizada para se adequar à nova personalidade da marca.

Mais clean, o design busca tornar a interface com usuário mais leve, funcional e divertida, diz a marca em nota. Essa é a primeira mudança de visual desde 2014.

Em um mundo onde o Spotify lidera, serviços de streaming de música investem para atrair mais clientes. É o caso da Deezer.

Criada em 2007, a empresa de capital fechado completou cinco anos no Brasil em 2018.

O país é um dos quatro mercados mais importantes para a marca, incluindo França, Alemanha e a região do Oriente Médio e Norte da Africa.

Com 14 milhões de fãs de música ativos mensalmente no serviço em todo o mundo, a marca não abre os números de usuários brasileiros, mas diz que sua base por aqui cresceu 58% em 2018.

O serviço está disponível com download gratuito para iPhone, iPad, Android e Windows ou na web.