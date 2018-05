Sem gasolina, restaurante coloca motoboys para fazer entregas a cavalo

Com o aumento do diesel e a greve dos caminhoneiros, os brasileiros espalhados pelas diversas regiões do país procuram modos criativos de contornar a crise. Se alguns utilizam a difícil realidade para divertir nas redes sociais (veja aqui), outros alteram o seu modelo de negócio de um modo que só é possível ocorrer no Brasil e driblam as adversidades com uma malemolência surpreendente.

A última demonstração dessa aptidão nacional foi desenvolvida pela 389 Burgers localizada de Planaltina, região administrativa do Distrito Federal. Tudo começou com uma preocupação da equipe diante das dificuldades que os motoboys passaram a enfrentar com as mudanças na organização de postos e trânsito.

Preocupado com as entregas, o time de delivery sugeriu para o sócio Thales Castro utilizar a tradicional atividade de cavalgadas muito praticada no município para levar os hambúrgueres até as casas dos clientes. Sucesso na cidade, a ideia mostrou sua viabilidade e se tornou case regional.

Para entender melhor o conceito da ação, confira um vídeo gravado no Instagram da lanchonete administrado pela agência Ponto P Mídia que compartilha como funciona o novo serviço que até o momento já fez 20 entregas e mostra que “mesmo na falta de gasolina, damos um jeitinho de entregar seu pedido.”

Conteúdo publicado originalmente no site AdNews.