Seleção de influenciadores que bombou nas redes é fake, diz Adidas

Uma imagem que viralizou recentemente em todas as redes sociais promovia uma seleção de influenciadores para divulgar produtos da marca Adidas. No anúncio, a página do Instagram @Adidasinfluenciadores confirma que selecionará 100 pessoas com mais de 200 seguidores para divulgar os produtos da marca. Diversos usuários no Facebook, Instagram e até Twitter estão repassando a proposta, que é falsa.

De acordo com um porta-voz da Adidas: “O perfil falso adidasinfluenciadores publicou ontem uma promoção na qual a adidas supostamente recruta influenciadores. Assim como o perfil, a promoção é falsa. A adidas está tomando as medidas necessárias para punir os responsáveis. A adidas reforça que se comunica exclusivamente por seu canal oficial @adidasbrasil.”

No Instagram existem diversos perfis falsos com as palavras “influenciadores” e “Adidas”. Porém, a companhia afirma que o único portal que promove eventos, campanhas, sorteios ou qualquer ação é o oficial.