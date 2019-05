Seguradora indenizará quem receber “spoiler” de final de Game of Thrones

São Paulo – Uma das séries de maior sucesso da atualidade, “Game of Thrones” (GoT) chega ao fim. Se o penúltimo episódio da trama medieval da HBO atingiu o recorde de 18,4 milhões de espectadores apenas nos Estados Unidos, a audiência do capítulo final, que vai ao ar neste domingo (19), promete ser ainda mais estrondosa. E os “spoilers” também.

Atenta à ameaça de vazamentos (praticamente inevitável) por todos os lados – das mídias sociais a amigos e familiares – a seguradora britânica Endsleigh Insurance Services lançou um produto bem oportuno: seguro contra “spoiler”. Fãs que forem vítimas de vazamentos antecipados do enredo final de GoT poderão receber uma compensação financeira de até 100 libras esterlinas (cerca de 520 reais).

A oferta é válida apenas para os fãs britânicos, particularmente vulneráveis aos spoilers do programa, que vai ao ar na HBO dos Estados Unidos algumas horas antes de ser exibido pelo canal Sky Atlantic no Reino Unido. A diferença de tempo oferece inúmeras oportunidades para vazamentos de enredos, o que certamente arruinaria o esperado final para os fãs daquele país.

Apesar das “boas intenções” da seguradora, a ação não passa de uma bela jogada de marketing. Os termos e condições se aplicam há apenas um número limitado de pessoas, que precisarão registrar em detalhes a exposição ao vazamento para ter uma chance de receber a compensação. Segundo a seguradora, os requerentes ganhadores serão notificados até sexta-feira, 31 de maio.